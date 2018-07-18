Украина не может оценить экологический ущерб от Керченского моста

Украина не располагает никакими документами, которые позволили бы оценить влияние строительства Керченского моста с экологической точки зрения. Об этом после заседания правительства сообщил журналистам министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак, передает корреспондент УНН.



"Что касается экологического ущерба в результате строительства Керченского моста. Украина не обладает ни проектом, по которому построен этот мост, Украина не получала никаких запросов на трансграничную экологическую экспертизу. Россия не является участником этой конвенции. Россия не считает нужным не только консультироваться, она не желает даже информировать Украину, что она собирается делать на аннексированной территории и даже на их территории, ведь часть моста построена на легальной территории РФ", - сказал Семерак.



Как уточнил он, это существенное нарушение суверенных прав Украины, существенное нарушение безопасности прав, в том числе безопасности каждого гражданина и права на чистую окружающую среду и безопасную жизнь.



"Мы нуждаемся в защите наших экологических прав, поддержке со стороны международных партнеров", - подчеркнул Семерак.

