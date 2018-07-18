Спасенных из затопленной пещеры в Таиланде подростков и их тренера выписали из больницы

Группу из 12 членов юниорской футбольной команды и их сопровождающего, которые в течение двух недель были заблокированы в затопленной пещере на севере Таиланда, в среду выписали из больницы, сообщают местные СМИ.



Подростки, возраст которых - от 11 до 16 лет, и их 25-летний тренер с прошлой недели находились в больнице города Чианграй.



Ожидается, что в среду подростки вместе с тренером и спасателями примут участие в 45-минутной конференции, в ходе которой ответят на вопросы журналистов. Трансляцию этого мероприятия будут вести как местные телеканалы, так и международные.



На прошлой неделе спасателям удалось вызволить из пещеры всю группу из 12 членов юниорской футбольной команды и их тренера, которые больше двух недель были заблокированы в затопленной пещере на севере Таиланда.



За операцией по их спасению активно следили во всех странах мира. Для эвакуации детей задействовали десятки опытных водолазов, в том числе иностранных специалистов, которые приехали, в частности, из Великобритании и Австралии.

