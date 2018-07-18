Трамп пообещал «большие последствия» после саммита с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что во время саммита со своим российским коллегой Владимиром Путиным они обсудили много важных проблем, и пообещал «большие последствия» по итогам встречи. Об Трамп написал в своем твиттере.



Американский лидер подчеркнул, что многих его ненавистников разочаровало его хорошее взаимопонимание с президентом России.



«Мы с Путиным обсудили много важных тем во время прошедшей встречи. Мы хорошо поладили, что очень обеспокоило многих ненавистников, ожидавших боксерский поединок. Грядут большие последствия!», — написал Трамп.



Президент США также отметил, что, несмотря на большое количество критики в его адрес, многие люди одобрили его совместную пресс-конференцию с Путиным.



«Очень многим людям с высоким уровнем интеллекта понравилось мое выступление на пресс-конференции в Хельсинки», — считает Трамп.



Встреча президентов России и США прошла 16 июля в столице Финляндии, Хельсинки. По итогам саммита и совместной пресс-конференции Путина и Трампа многие критиковали американского лидера. Так, бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер назвал Трампа «вареной макарониной».

