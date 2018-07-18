Украина открыла торговый дом в Африке

Во вторник, 17 июля, Украина открыла торговый дом в Африке, в рамках которого создана площадка для украинских экспортеров. Об этом сообщил основатель проекта Артем Гудков в Facebook.



"Проект украинского Торгового дома в Африке официально запущен. После длительного изучения региона наш выбор остановился на Объединенной Республике Танзания. Именно эта страна в ее нынешнем экономическом состоянии, с учетом всех внутригосударственных преобразований, является одной из наиболее комфортных стран для реализации механизма работы Торгового дома", - пишет Гудков.



Официально проект называется – Global Ukrainian Distribution, Investment & Trading (G.U.D.I.T.).



"Цель – предоставить возможность украинскому малому и среднему бизнесу выйти и закрепиться на рынках стран Субсахарской Африки. Мы хотим построить гармоничный симбиоз украинского и африканского бизнесов" - рассказывает автор проекта.



Отмечается, что платформа будет ориентироваться преимущественно на переработку, производство, строительство, крупные инфраструктурные и энергетические проекты.

