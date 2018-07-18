ЕС оштрафовал Google на 4,3 млрд евро

Компания Google была оштрафована на 4,3 миллиарда евро со стороны ЕС в рамках крупного расследования в отношении фирмы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на The Sun.



Штраф связан со злоупотреблениями Google со своим программным обеспечением для мобильных телефонов Android, чтобы получить преимущество над соперниками.



Это самый большой штраф, который когда-либо налагал ЕС по антимонопольному делу - рекордом до этого был штраф в 2,4 миллиарда евро также против Google.

