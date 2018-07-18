В Украине в ближайшие сутки ожидаются дожди с грозами

В Украине в ближайшие сутки 19 июля синоптическая ситуация не изменится: территория страны останется в поле пониженного атмосферного давления и теплой воздушной массе, сказано в сообщении Укргидрометцентра. Ожидаются кратковременные дожди, местами гроза, в Карпатах ночью – местами сильные дожди; лишь в Приазовье без существенных осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.



Температура ночью 13-19°, днем 24-29°, в Карпатах 18-23° .



В Киеве 19 июля кратковременный дождь, местами гроза. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 17-19°, днем 26-28°.



По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 19 июля самая высокая температура днем была 36,3° в 2007 году, самая низкая ночью 8,9° в 1898 и 1929 годах.



В Украине 20 июля прогнозируются умеренные грозовые дожди (местами м ночью). Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.



Температура ночью 14-19°, на побережье морей до 22°; днем 23-28°, в южных областях 28-32°.



В Киеве 20 июля ночью местами небольшой дождь, днем умеренный кратковременный дождь, гроза. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 16-18°, днем 24-26°.



По состоянию на 9:00 среды, 18 июля, температура воды в Черном и Азовском морях была 22-26°, в Днепре возле Киева 24°.

