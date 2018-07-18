Киев запросил разъяснений от США по переговорам Трампа и Путина

Киев запросил разъяснений у Вашингтона о якобы обсуждении на встречи президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина в Хельсинки "новых предложений" по урегулированию ситуации на Донбассе и в оккупированном Крыму, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в дипломатических кругах.



"Украина запросила официальных разъяснений у Вашингтона о якобы обсуждении на американо-российской встрече в Хельсинки "новых предложений по урегулированию ситуации в юго-восточных регионах Украины", о чем заявил президент России в своем интервью российским СМИ", - рассказал источник агентству "Интерфакс-Украина" в среду.



Собеседник также уточнил, что Киев предложил Вашингтону официально опровергнуть этот факт, в случае неподтверждения этой информации.



Как сообщалось, 16 июля в столице Финляндии состоялись переговоры между Д.Трампом и В.Путиным.



Президент РФ в интервью российским СМИ заявил, что договорился с Д.Трампом о новых способах урегулирования ситуации на востоке и юге Украины.



"Второе – мы говорили по Украине. Там есть некоторые идеи новые по способам урегулирования кризиса на юго-востоке страны. Договорились проработать это пока на экспертном уровне. На мой взгляд, это тоже позитивный такой элемент движения вперед", - заявил В.Путин.

