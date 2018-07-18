Владелец отеля в Лас-Вегасе, из окна которого застрелили 58 человек, подал в суд на пострадавших

Компания MGM Resorts, владеющая отелем Mandalay Bay, подала в суд на пострадавших и родственников убитых в результате стрельбы на фестивале в Лас-Вегасе в октябре 2017 года.



MGM Resorts просит запретить пострадавшим требовать через суд компенсации от владельца отеля. Как пишет Bloomberg, к компании подали иски или заявили о намерении это сделать 2,5 тысячи человек.



MGM Resorts ссылается на положение федерального закона от 2002 года, которое снимает ответственность с компании в таких случаях, «если были приняты антитеррористические меры». На время фестиваля отель нанял охранную компанию, которая обладает лицензией министерства национальной безопасности.

