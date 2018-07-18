Глава Еврокомиссии ответил на подозрения в загуле на саммите НАТО

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер опроверг информацию о том, что был пьян во время проведения саммита НАТО в Брюсселе.



Юнкер заявил, что страдал от сильной боли в ногах, но на саммите, который прошел 11-12 июля, были «более важные дела, чем мелкие проблемы со здоровьем».



После мероприятия в сети появились фотографии, на которых видно, как Юнкера вывозят на инвалидном кресле. Большинство комментаторов сошлись во мнении, что он был пьян.



Главу Еврокомиссии во время саммита запечатлели на видео шатающимся и спотыкающимся. Его поддерживали президент Украины Петр Порошенко и французский лидер Эммануэль Макрон.

