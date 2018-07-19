"Нафтогаз" готов рассматривать мировое соглашение с "Газпромом"

Руководство компании "Нафтогаз Украины" готово рассматривать мировое соглашение с "Газпромом" в рамках спора в Стокгольмском арбитраже, если оно не помешает переговорам по заключению нового газового контракта. Об этом заявил глава украинской компании Андрей Коболев.

"Наша позиция: мы можем рассмотреть ваши предложения о мировой, но они точно не должны мешать переговорам по новому контракту, и мы точно не готовы это делать в трехстороннем формате, теряя время наших партнеров и давая возможность говорить, что мы о чем-то договариваемся, пока они будут готовить плацдарм для "Северного потока - 2 ", - цитирует его слова пресс-служба "Нафтогаза".



По словам Коболева, на состоявшихся во вторник в Берлине трехсторонних переговорах с участием России, Украины и ЕС, был фактически согласован подход, согласно которому новый контракт должен регулироваться европейским правом.



"Без его применения на украинском рынке газа любой контракт с "Газпромом" просто не имеет смысла", - отметил Коболев.



"Северный поток — 2" — проект расширения действующего магистрального газопровода "Северный поток", связывающего Россию и Германию по дну Балтийского моря в обход транзитных государств: Украины, Белоруссии, Польши и других восточноевропейских и прибалтийских стран.



Он также подчеркнул важность донесения до европейских партнеров, что "этот процесс нельзя считать индульгенцией для строительства "Северного потока - 2".



Во вторник министр энергетики РФ Александр Новак заявил по итогам переговоров, что мировое соглашение между "Газпромом" и "Нафтогазом" не исключено, но никаких решений пока не принято, стороны договорились продолжить переговоры осенью. В тот же день министр иностранных дел Украины Павел Климкин, возглавлявший украинскую делегацию, исключил возможность достижения компромисса с "Газпромом" по уже вынесенным Стокгольмским арбитражем решениям.



Стокгольмский арбитраж вынес в феврале окончательные решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контрактов на поставку и транзит газа. Суд обязал российский холдинг заплатить "Нафтогазу" $2,56 млрд за недопоставку газа по транзиту с учетом подтвержденного ранее судом долга украинской компании в $2 млрд.



"Газпром" эти решения обжаловал и инициировал процедуру расторжения контрактов с "Нафтогазом" через суд. А украинская компания заявила о начале принудительного взыскания средств по решению суда через арест активов "Газпрома" в Швейцарии, Великобритании и Нидерландах. "Газпром" в свою очередь добился приостановки исполнения решения арбитража по транзитному контракту. Апелляционный суд в Швеции отклонил возражения "Нафтогаза" по этому решению.

