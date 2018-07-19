Венгрия вышла из сделки по миграции с ООН

Венгерское правительство приняло решение о выходе из международной сделки по миграции, из которой США вышли в конце 2017 года. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в среду, 18 июля.



По мнению венгерских властей, эта сделка поощряет нежелательные и потенциально опасные для всего мира перемещения людей. Это соглашение "опасно для Венгрии и всего мира", и оно "вдохновит миллионы людей для того, чтобы собраться в путь", считает венгерский министр.



Ранее Будапешт неоднократно выражал сомнения относительно того, что оно может обязать страны-участницы соглашения открыть границы для мигрантов.



Данный пакт - первое международное соглашение, регулирующее ситуацию с миграцией во всем мире. Его разработка началась после того, как число переселяющихся по всему миру людей выросло до 250 млн или 3% населения Земли.



Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что он и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель в вопросах миграции видят мир по-разному.

