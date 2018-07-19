От Луценко требуют доказательств "хищений" Януковича

Генпрокурор Юрий Луценко должен предоставить судебные решения, доказывающие вину бывшего президента Виктора Януковича в хищении средств, или публично принести ему извинения. Об этом говорится в письме английской юридической фирмы Joseph Hаge Aaronson LLP, представляющая интересы Януковича в международных процессах.



В частности, адвокаты требуют принести извинения за высказывания Луценко на заседании ООН о якобы причастности Януковича и его окружения к хищению 40 млрд долларов и 1,5 млрд долларов, согласно решению Краматорского районного суда.



"Подобные заявления являются клеветническими, нарушают право Януковича на презумпцию невиновности и процедуры ООН", - считают юристы.



В связи с этим они настаивают, чтобы Луценко "официально и публично извинился и отказался от этих обвинений" или предоставил конкретные судебные решения в отношении президента Януковича (а не третьих лиц), подтверждающих его вину в хищении средств.



В своем письме JHA LLP указывают на то, что:



ни одна страна мира вне Украины не выявила каких-либо средств или активов, принадлежащих президенту Януковичу и не заморозила их;



ни в одной стране мира (включая Украину) в отношении Виктора Януковича не существует ни одного обвинения в хищении средств и ни одного судебного решения, доказывающего его вину;



в судебном процессе, с которым связано решение Краматорского районного суда от 28 марта 2017 года Янукович не является ни обвиняемым, ни подозреваемым.



"Любой ответ Луценко, как и отсутствие ответа с его стороны, будут являться важным доказательством в существующих делах по обжалованию санкций ЕС, а также смогут быть использованы в судебных процессах против самого Луценко", - отмечается в письме.



Копию письма JHA LLP также направило в Секретариат ООН, в Совет ЕС и в министерство иностранных дел Украины.



Отметим, на этой неделе в суде допросили бывшего главу охраны Януковича Константина Кобзаря, который заявил, что во времена Майдана экс-президента планировали убить, а также, что Янукович покинул Украину, чтобы не допустить гражданской войны.

