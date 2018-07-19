Одного месяца воздержания от спиртного хватит, чтобы укрепить здоровье

Это позволит нормализовать кровяное давление, оздоровить печень и снизить риск рака, передает The Daily Mail. Причем, отказ от спиртного актуален не только для алкоголиков, но и для тех, кто выпивает в умеренных количествах. Также у женщин в менопаузе симптомы стали проявляться меньше при отказе от спиртного.



В рамках исследования ученые разделили добровольцев на группы. Первая потребляла до 14 единиц спиртного в неделю (официально рекомендованный лимит), вторая - около 28 единиц (три бутылки вина в неделю), третья - 36 единиц алкоголя (четыре бутылки вина). В начале и в конце исследования добровольцы проходили оценку здоровья (давление, состояние печени, уровень цитокинов, говорящий о наличии рака). Через месяц позитивные изменения фиксировались во всех группах.



У женщин, пивших до 14 единиц в неделю, состояние печени улучшилось на 14%, уровень цитокинов упал на 14%, а систолическое давление - на 6 миллиметров ртутного столба. В группе пивших до 28 единиц в неделю уровень цитокинов снизился на 36%, кровяное давление - на 9 миллиметров ртутного столба, а вот показатели состояния печени не изменились.



Среди женщин, пивших около 36 единиц, цитокины снизились на 40%, состояние печени улучшилось на 15%, а давление упало на 10 миллиметров. В целом благодаря воздержанию от спиртного добровольцы выглядели лучше, хорошо спали, похудели и им было проще фокусировать внимание.

