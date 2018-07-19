В Украину начали завозить хлор из Румынии

Украина начала импорт хлора из Румынии, также ожидаются поставки из Польши, Словакии и Узбекистана. Об этом в комментарии 112 Украина сообщила вице-президент Ассоциации водоканалов Украины Ольга Бабий.



"Из Румынии уже потихоньку заезжает малыми партиями, 30-40 тонн в неделю. Но этого недостаточно для общей потребности. Словакия, Польша могут начинать отгрузки, и их хлор может быть в Украине до 30 августа. Что касается Узбекистана, они сейчас подтверждают возможность поставки хлора в цистернах, это также конец августа", - заявил она.



При этом с поставками хлора из Европы могут возникнуть проблемы, поскольку цистерны с европейским хлором не могут изменять колесную базу, а также должны быть сертифицированы на территории Украины. А завоз жидкого хлора в контейнерах автомобилем занимает много времени, с учетом того, что таких контейнеров недостаточно, сообщили в Киевводоканале.



Бабий добавила, что на протяжении этой недели переоборудовались все мощности для того, чтобы перераспределять все оставшиеся запасы хлора среди других водоканалов.

