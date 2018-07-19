Россияне действительно пытались повлиять на американские выборы – Цукерберг

Глава и создатель Facebook Марк Цукерберг заявил, что у компании есть абсолютно ясные свидетельства попыток вмешательства россиян в американские выборы 2016 года. "Имеющиеся в нашем распоряжении данные достаточно ясно указывают на то, что россияне действительно пытались повлиять на выборы", - заявил он в интервью американскому изданию Recode.



"Мы обнаружили это в середине 2015 г. и проинформировали ФБР. Потом мы видели такую же активность в 2016 г., и идентифицировали некоторых из этих людей. Во время выборов мы получали некоторую информацию от ФБР, которая помогла нам понять общую картину. Вы можете увидеть ее в документе прокурора Мюллера, выпущенном на прошлой неделе. Это - часть наших находок", - добавил М.Цукерберг.



На прошлой неделе замгенпрокурора США Род Розенстайн объявил, что власти США предъявили обвинения 12 предполагаемым сотрудникам российских разведслужб. По его словам, речь идет о сотрудниках ГРУ.



Обвинения были выдвинуты в рамках расследования спецпрокурора Р.Мюллера по возможным связям предвыборного штаба Дональда Трампа с Россией. По версии следствия, обвиняемые взламывали компьютерные сети Национального комитета Демократической партии США, Комитета по выборам в конгресс Демократической партии США, предвыборного штаба бывшего кандидата в президенты США Хиллари Клинтон, а также публиковали украденные электронные письма в интернете.



По словам М.Цукерберга, "было и другое направление вмешательства в выборы, которое мы поздно распознали. Речь идет об Агентстве Интернет Исследований, которое создало целую сеть фейковых аккаунтов в Facebook для распространения ложной информации".



В марте 2018 года Минфин США добавил в санкционные списки, имеющие отношение к России, 14 физических лиц и одну организацию. В частности, санкции были введены против санкт-петербургского Агентства интернет-исследований, чьи сотрудники, по версии американской стороны, пытались оказать влияние на выборы в США в 2016 году, против ФСБ, ряда сотрудников ГРУ, а также Евгения Пригожина и принадлежащих ему компаний Concord Catering и Concord Management.



Facebook старается сотрудничать с властями по нескольким ведущимся в этом отношении расследованиям. Еще до выборов специалисты Facebook видели активность хакерской группы, которую американские власти именуют ATP28. Группа, также известная как Fancy Bear, пыталась взламывать аккаунты людей, чтобы получить к ним доступ. Эти хакеры известны кибератаками на государственные и военные структуры ряда стран. В США утверждают, что Fancy Bear связана с российскими спецслужбами.

