Парламент Израиля принял законопроект о «еврейском национальном государстве»

Парламент Израиля принял законопроект о «еврейском национальном государстве», который закрепляет «исключительное право евреев на национальное самоопределение» на территории страны.



Законопроект, в частности, понижает статус арабского языка с официального до языка со «специальным статусом».



За документ проголосовали 62 человека, против — 55. Несколько арабских депутатов, которые после голосования стали рвать копии документа, были выведены из зала заседаний, пишет Haaretz.



Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу назвал принятие закона «определяющим моментом в истории сионизма». Арабский депутат Айман Одех назвал закон «законом о еврейском превосходстве», который сделал арабов «гражданами второго сорта».



Из законопроекта после возражений со стороны президента и генпрокурора Израиля были убраны положения о создании населенных пунктов только для евреев и обращении судов к еврейскому религиозному праву при отсутствии прецедентов.



Первый вариант законопроекта о «еврейском национальном государстве» был несен в израильский парлмент еще в 2011 году, но до недавнего времени не набирал достаточного числа сторонников. В правительстве Израиля утверждают, что закон лишь закрепит существующую ситуацию; оппозиция называет его дискриминационным.

