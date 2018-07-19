За полгода было совершено 12 заказных убийств

В Украине в январе-июне 2018 года было совершено 12 заказных убийств, что больше чем вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом УНН сообщили в Генеральной прокуратуре Украины.



По данным прокуратуры, в этих уголовных производствах трем лицам сообщено о подозрении.



В то же время, как отметили в ведомстве, ни одного дела в январе-июне этого года относительно заказных убийств, совершенных за этот период, не было направлено в суд.



В течение первого полугодия прошлого года на территории нашей страны было совершено 5 заказных убийств.

