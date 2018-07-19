Путин может ответить за вмешательство в выборы в США - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Путин может нести личную ответственность за вмешательство России в американские президентские выборы. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".



"Да, я бы считал так, поскольку он отвечает за свою страну, как я отвечаю за все, что происходит в моей стране. Поэтому, как лидер страны, он должен нести ответственность", - сказал Трамп.



При этом американский президент отметил, что "не хочет вдаваться в подробности" относительно того, верит ли он заверениям российского лидера о непричастности России к вмешательству в электоральную кампанию. Но добавил, что полностью уверен в выводах наших разведывательных структур", которые свидетельствуют о наличии "российского следа".



Президент Соединенных Штатов плдтвердил, что доверяет выводам директора национальной разведки США Дэна Коутса о том, что по-прежнему существует угроза попыток со стороны России оказать влияние на ноябрьские выборы в Конгресс.



Стало известно, что по делу о вмешательстве в выборы США российским разведчикам предъявили конкретные обвинения. Это обвинения сделаны в рамках расследования по России, которое проводит спецпрокурор Роберт Мюллер. Расследование связано с предполагаемым иностранным вмешательством в ход президентских выборов в США. Как заявил заместитель министра юстиции США Род Розенстайн, указанные должностные лица устанавливали программное обеспечение, чтобы шпионить за пользователями.



А разведка США ответил на сомнения Трампа в российском вмешательстве в выборы. Директор национальной разведки США Дэн Коутс поддержал сделанные ранее выводы о предполагаемом вмешательстве России в выборы американского президента. "Мы были ясны в оценках вмешательства России в выборы 2016 года", - заявил Коутс.

