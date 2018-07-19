Снятие моратория на продажу земли добавит более 1% роста ВВП - Всемирный банк

Снятие моратория на продажу земель важно для стимулирования экономического развития, в частности, это добавит более 1% роста ВВП. Об этом на пресс-конференции сказала директор Всемирного банка в Украине, Беларуси и Молдове Сату Кахконен, передает корреспондент УНН.



"Неэффективность управления государственными землями сегодня наносит серьезный урон для правительства. Если бы государственные земли будут управляться эффективно, то это даст 60 млн долларов дополнительных поступлений местным бюджетам ежегодно. Кроме того, если будет снят мораторий на продажу земель, то это позволит получить прибыль пенсионерам. Более того, это снятие моратория является важным для стимулирования экономического развития - более 1% увеличения ВВП", - сказала Сату Кахконен.



