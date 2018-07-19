За взятки задержаны работники вузов в трех областях

Работники территориальных управлений защиты экономики Национальной полиции Украины задержали работников высших учебных заведений Черкасской, Сумской и Одесской областей во время получения ими взяток. Об этом сообщили в пресс-служба Нацполиции в четверг, 19 июля.



По данным правоохранителей, в Одессе декан и заведующая лабораторией Национальной музыкальной академии имени А.В. Неждановой требовали от трех абитуриентов $5 тысяч. За это они обещали помочь абитуриентам с поступлением в учебное заведение.



Фигурантов задержали при получении взятки. Кроме $5 тысяч взятки, следователи изъяли четыре конверта с фамилиями других абитуриентов. В конвертах в общей сложности было $2,6 тысяч и 2,5 тысяч грн.



В Черкасской области за успешную сдачу вступительных экзаменов декан одного из институтов требовал от абитуриента более пяти тысяч грн. Его задержали сотрудники управления защиты экономики в Черкасской области Нацполиции.



В Сумской области заместитель директора вуза требовал за решение аналогичного вопроса 10 тысяч грн. Он был задержан при получении первой части взятки в 2 тысяч грн.



В отношении задержанных открыты уголовные производства, им грозит тюремный срок от пяти до 10 лет с лишением права занимать определенные должности сроком до трех лет с конфискацией имущества. Правоохранители устанавливают другие факты получения взяток сотрудниками вуза.

