Канада запустит новый проект помощи Украине на 30 млн долларов

Канада начинает новый проект помощи Украине на 30 миллионов долларов, одним из приоритетов которого является развитие женского предпринимательства. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минэкономразвития.



"Канада начинает новый проект помощи Украине на общую сумму 30 млн долл., которые будут направлены на развитие предпринимателей и предпринимательства в Украине. Один из приоритетов - развитие женского предпринимательства", - сообщили в МЭРТ.



По данным министерства, Канада на данный момент реализует 11 проектов международной технической помощи Украине, общий бюджет которых составляет 137,5 млн канадских долларов (116,8 млн долларов США).



Напомним, 1 августа 2017 года вступило в силу соглашение о свободной торговле между Украиной и Канадой. Соглашение было подписано 11 июля 2016 года.



По данным Минэкономразвития, активизация торговли между странами будет способствовать инвестиционной активности, началу новых производств, в том числе с добавленной стоимостью, трансферу технологий и созданию новых рабочих мест.

