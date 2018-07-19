МИД Польши: для нас важно продолжение стратегического партнерства с Украиной

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович заверил, что для Польши важно продолжение стратегического партнерства с Украиной. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Польское радио". "... Я призываю проводить дискуссии и увеличивать усилия для развития хороших отношений с Украиной", - заявил Чапутович.



Глава польской дипломатии заверил, что для Польши важно продолжать стратегическое партнерство с Украиной.



Напомним, ничто не свидетельствует о том, что в Хельсинки было достигнуто соглашение между президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным по вопросу Украины, ведь было четко отмечено расходящихся позициях. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович.



Как сообщал УНН, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий по итогам американо-российского саммита заявил, что не заметил, чтобы президент США Дональд Трамп пошел на уступки перед Россией в вопросе Крыма или войны в Украине.

