Троян: Пограничники должны быть полностью готовы к восстановлению контроля над госграницей на Донбассе

Все подразделения украинского МВД готовятся к восстановлению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областей, и приоритетной задачей сотрудников Государственной пограничной службы Украины быть готовыми выполнить свои обязанности, когда этот процесс начнется, заявил заместитель министра внутренних дел Вадим Троян.



Как сообщает в четверг пресс-служба МВД Украины, во время заседания коллегии Администрации Государственной погранслужбы В.Троян подчеркнул, что когда начнется процесс восстановления государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях Донбасса, значительное количество работы должна взять на себя Госпогранслужба, а именно: обеспечить восстановление контроля над государственной границей.



"На Госпогранслужбу возлагается значительное количество работы и ответственность за восстановление госграницы", - отметил он.



Особое внимание заместитель министра обратил на создание Единой системы авиационной безопасности и защиты МВД.



"Как вы знаете, до конца этого года мы уже получим первые четыре вертолета. Госпогранслужба должна активно готовиться к получению машин. Основными задачами авиационного пограничного подразделения станут: круглосуточный воздушный мониторинг госграницы и оперативное реагирование на его нарушение; дистанционный контроль за локальными участками границы в режиме реального времени; ведение десантно-штурмовых действий для борьбы с противоправной деятельностью на границе", - сказал В.Троян.



Он также добавил, что Госпогранслужба Украины получит вертолеты типа Н125 и Н225 компании Airbus.



В свою очередь, председатель Госпогранслужбы Петр Цигикал отметил, что задачи, которые ставились пограничникам в первом полугодии - выполнены.



"Наши международные партнеры положительно оценивают внедренные нами практики управления границами. Совместный контроль и патрулирование границы уже происходит с Польшей и Молдовой, пока готовимся к внедрению такого механизма со Словакией", - сказал он.



П.Цигикал также сообщил, что погранведомство в полном объеме выполнило задачи по внедрению безвиза с ЕС и уже более года в рамках компетенции обеспечивает его функционирование.

