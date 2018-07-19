Большинство украинцев считают санкции против РФ эффективными

Больше половины (55,1%) опрошенных граждан Украины считают, что санкций США и Европейского Союза против России являются эффективными в решении вооруженного конфликта на Донбассе, свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного компанией GfK Ukraine.



Так, согласно результатам опроса, презентованного в четверг в Киеве, 55,1% респондентов считают санкции Запада против РФ эффективными для решения конфликта на востоке Украины, 28,8% опрошенных считают, что санкции никак не повлияют на ситуацию, 13,1% полагают, что они ухудшат положение дел на Донбассе. Еще 2,9% затруднились ответить.



Опрос проводился методом телефонного интервью звонками на мобильные телефоны и случайным генерированием номера телефона 14 апреля - 2 мая 2018 года. Выборка составила 1975 респондентов, из них 536 – из подконтрольной Киеву территории Донецкой и Луганской областей. Исследование проводилось во всех областях Украины за исключением неподконтрольный части Донецкой и Луганской областей и Автономной Республики Крым.



Статистическая ошибка выборки составляет для Украины не больше 2,5%, для Донецкой и Луганской областей – не больше 4,9%.

