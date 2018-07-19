Кардашьян заработала за пять минут $5 миллионов

Американская звезда реалити-шоу Ким Кардашьян заработала на продаже своего нового парфюма KKW Beauty пять миллионов долларов за 5 минут. Выпуск духов спровоцировал настоящий ажиотаж у фанатов знаменитости. Об этом пишет Yahoo Entertainment.



По информации издания, линейка включила три аромата: Kimoji Peach, Kimoji Cherry и Kimoji Vibes.



При этом на рекламу нового продукта Кардашьян не стала тратиться вообще. Единственным маркетинговым ходом стала рассылка нескольких экземпляров парфюма сестрам, которые опубликовали подарки в своих Instagram stories.



Бренд KKW Beauty был основан Ким Кардашьян в 2017 году. При этом изначально она выпустила лишь хайлайтеры и средства для контуринга. На продуктах бренда в первый же день знаменитость заработала около 14 миллионов долларов.

