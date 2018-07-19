Суд вынес решение по долгу Киевэнерго за газ

Суд вынес решение по долгу Киевэнерго за газ

Хозяйственный суд Киева вынес решение по долгу Киевэнерго перед Нафтогазом за потребленый газ. Об этом в четверг, 19 июля, сообщает 112 Украина.

Так, суд постановил, что ни Киевтеплоэнерго, которому были переданы функции Киевэнерго, ни территориальная община не являются ответственными за долг компании.

Ранее в Нафтогазе заявляли, что оплата этого долга является главным условием для заключения договора с новосозданным Киевтеплоэнерго. В КП же, в свою очередь, отказываются оплачивать долг Киевэнерго.

Замглавы КГГА Петр Пантелеев после суда заявил, что такое решение является справедливым. "Будем и далее защищать интересы города и киевлян правовыми методами", - сказал чиновник.