Суд вынес решение по долгу Киевэнерго за газ

Хозяйственный суд Киева вынес решение по долгу Киевэнерго перед Нафтогазом за потребленый газ. Об этом в четверг, 19 июля, сообщает 112 Украина.



Так, суд постановил, что ни Киевтеплоэнерго, которому были переданы функции Киевэнерго, ни территориальная община не являются ответственными за долг компании.



Ранее в Нафтогазе заявляли, что оплата этого долга является главным условием для заключения договора с новосозданным Киевтеплоэнерго. В КП же, в свою очередь, отказываются оплачивать долг Киевэнерго.



Замглавы КГГА Петр Пантелеев после суда заявил, что такое решение является справедливым. "Будем и далее защищать интересы города и киевлян правовыми методами", - сказал чиновник.

