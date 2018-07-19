Российский комик подал в суд на Украину

Российский стендапер Данила Поперечный, которому в мае СБУ запретила въезд в страну на три года, заявил о подаче иска против Украины. По его словам, из-за срыва концерта в Киеве он потерял много денег.



"Мы подали в суд на Украину. Мы потеряли очень много денег из-за того, что они нам подставили свинью. Перед организацией выступления мы спросили СБУ, могу ли я въезжать, и СБУ дала ответ: "Да, можете", - сообщил Поперечный на своем канале на YouTube.



При этом он не уточнил, в какой именно суд обратился с иском. Поперечный отметил, что хотел посетить Киев не только из-за запланированных выступлений, но и для встречи с некоторыми членами семьи и друзьями. Как рассказал комик, его команда пыталась сделать все возможное, чтобы запрет отменили, и он смог попасть в Украину.



"Мы практически урегулировали этот вопрос с СБУ, но кому-то сверху в Украине я очень не по душе, и он делает все возможное, чтобы я туда не попал", - рассказал Поперечный, добавив, что причин для запрета въезда в Украину ему не назвали. Ранее на странице в соцсети Facebook гражданского движения "Відсіч" сообщалось, что причиной запрета стала антиукраинская позиция артиста – блогера уличили в поддержке российской политики в Украине, в частности оккупации Крыма.



Данила Поперечный должен был выступить с концертами в Киеве 18 и 19 мая, причем билеты на выступление 18 мая были уже распроданы. Кроме того, его концерты были запланированы в Одессе и Харькове.

