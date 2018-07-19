По «Ялте-2» – страхом и войной в Донбассе!

Мир потихоньку отходит от хельсинкского испуга, так до конца и не выяснив, кто же там кого напугал. Если верить американцам, то президент России Владимир Путин, по словам Арнольда Шварценеггера, превратил президента США Дональда Трампа в «маленькую размокшую макаронину». Русские фанатичные «вселижущие запутинцы» (они же «путиноботы») уверены в том же – что их «Светлейший» отымел американца по полной. По мнению же скептичных русских, Путин, конечно, победил, но ничего путного не добился: антироссийские санкции не сняты, а США собираются их еще разнообразить и усилить.



Более того, НАТО ширится, «Северный поток-2» как бы подвис, в частности, в Конгресс США внесен законопроект, предусматривающий финансовые наказания всем, кто вместе с Россией участвует в строительстве газопровода. Ну и, конечно же, сам мистер Трамп. Он, как сообщил сам Путин, не признает вхождение Крыма в Россию, зато после возвращения в США признал российское вмешательство в президентскую кампанию-2016 и личную ответственность Путина за это. И понятно же, что война в Донбассе продолжается, угрожая эрзац-майданом и прочими укро-нечистями российскому подбрюшию.



Украинцы – наоборот, всем своим естеством доказали, что они таки – осколок Европы, как минимум, ее восточной части. Потому что вместе с ней испугались главного, что для Европы случилось в Хельсинки. А именно – Трамп и Путин о Европе говорили без европейцев. Как невольно и напророчили Саска Саарикоски и Лаура Саарикоски, финские журналисты из газеты «Хельсингин Саномат». Они предупреждали двух президентов: «Сейчас же Европа боится, что США просто возьмут и обойдут ее с востока. ...На высшем уровне раздаются опасения, что США могут пойти на настоящие уступки ради публичных улыбок и пустых обещаний. Некоторые аналитики даже пугают повторением Ялтинской конференции, на которой Трамп и Путин поделят мир на собственные зоны влияния. Наличие обеспокоенности – доказательство присутствия страха, рожденного непоследовательной политикой США. Надо все-таки надеяться, что главные игроки отдают себе отчет в том, что европейские вопросы уже нельзя решать без участия самих европейцев».



И не зря боялись европейцы – слово «уже» в этой фразе лишнее. Прообраз именно «Ялты-2» проступил в Хельсинки, где так мило и противоречиво пообщались два президента. И не зря же перед встречей с Путиным тет-а-тет, зафиксировав торговлю, коммерцию, военные вопросы, а также вопросы, связанные с Китаем, и ядерную политику как возможные темы переговоров, Трамп четко сказал: «Поговорим о нашем общем друге Си (лидере КНР Си Цзиньпине. – Авт.)». Он просто подбирал себе компаньонов по будущему разделу мира. Достойных, как ему кажется, тех, кого пока не получается объехать на кривой козе современной геополитики. А есть же еще канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эмманюэль Макрон, есть, в конце концов, Дональд Туск, представляющий Объединенную Европу (ЕС), лидеры Индии, Японии, стран Латинской Америки, ЮАР. Кто они в новом нарождающемся мире? Участники или жертвы «Ялты-2»?..



Впрочем, объяснимся. Пугающая многих политиков и экспертов «Ялта-2» – это, как известно, предполагаемый раздел мира на сферы влияния между новыми сильными мира сего, когда окончательно канет в Лету так называемый монополярный мир с одним жандармом-гегемоном – США. А «Ялту-1», как все помнят, «замутили» в феврале 1945 года, когда три будущих «хозяина мира» – лидеры США Франклин Рузвельт, СССР Иосиф Сталин и Великобритании Уинстон Черчилль (он по наивности тоже о себе так думал) – уже фактически победили во Второй мировой войне.



Европа, как видим, боится, что мир поделят между собой Россия и США за счет европейских «статкив» и благополучия развитого общества потребления. Не хочет этого и Россия, которую западные «мудрецы» обрекли на распад еще двадцать лет назад, утверждая, что она «не имеет единоличного права на те природные богатства, что есть в ее земле». Уверен, что не хочет быть «дойной коровой» «Ялты-2» и Китай, все сильнее заявляющий свои права и на геополитику



Особенно интересно будет наблюдать это в Украине, в которой должны понимать, что «Ялта-2» точно будет за ее счет. Если она (Украина) к тому времени вообще сохранится. Ее судьба – сегодня это с каждым днем становится все очевиднее – все незавиднее и незавиднее. Она стремительно теряет суверенную правосубъектность и откровенно боится того, что нарушен ее базовый подход во внешней политике – «ничего об Украине без Украины»



Если Запад «сливает» Украину, то тогда «защита родной земли без международной поддержки» – это тоже война, но просто бойня на своей же территории и с непредсказуемыми концом и последствиями. На кон может встать не только территориальная целостность Украины, но и само ее существование на карте мира – слишком многие вокруг ждут ее поражения и развала...

И сломали хребет еще одному «конкуренту» в этом деле – «фюреру немецкого народа» Адольфу Гитлеру. Покончив с немецкими притязаниями на единоличное мировое господство, «ялтинская тройка» начертала контуры будущего мира, разделенного на сферы влияния. Мир потом хрустнул надвое и погряз в холодной войне, которая закончилась появлением упомянутого выше гегемона – США, решивших, что уже схватили геополитического бога за бороду навсегда. Они, кстати, и сейчас так думают. И понадобились почти 30 лет, чтобы их вера была подвергнута сомнению новыми центрами силы, среди которых оказалась и «старая» Россия, не смирившаяся с ролью «мировой бензоколонки» с «порванной в клочья экономикой», и Китай, стремительно превращающийся в «мировую фабрику №1», и Индия, «самая крупная демократия планеты», и Латинская Америка, при слове «гринго» тянущаяся к мачете, и арабский мир, то расцветающий на нефти, то тонущий в крови «арабской весны»...И вот сейчас мир освобождается от американской гегемонии, а все в мире, кто адекватен, способен анализировать происходящее и не лишен рассудка, решают три вопроса.когда «Ялта-2» случится.кто же сядет в три кресла победителей в новоявленном Ливадийском дворце при переделе мира, а кому сломают хребет и сделают побежденным козлом отпущения.«Ялта-2» случится без глобального потрясения в виде Третьей мировой войны или все же с военными катаклизмами с непредсказуемыми последствиями для всех, когда может не оказаться ни победителей, ни побежденных, ни, собственно, никому не нужной «Ялты-2».Ответы на первый и третий вопросы актуальные, но сейчас не главные, потому что войны никто не хочет, ибо она чревата, повторяю, уничтожением всего человечества. Важен второй вопрос. Потому что действующие лица 1945-го известны: тройка победителей нагнула Гитлера и за счет его Германии многое поделала. А вот кто будет делить мир и за счет кого сейчас, ведь изменилось все: участники, ситуация и «третьи подползающие», не готовые к передеребану за их счет. Европа, как видим, боится, что мир поделят между собой Россия и США за счет европейских «статкив» и благополучия развитого общества потребления. Не хочет этого и Россия, которую западные «мудрецы» обрекли на распад еще двадцать лет назад, утверждая, что она «не имеет единоличного права на те природные богатства, что есть в ее земле». Уверен, что не хочет быть «дойной коровой» «Ялты-2» и Китай, все сильнее заявляющий свои права и на геополитику, а не только геоэкономику, в которой ему уже равных практически нет.Лидер США Трамп тоже не хочет. Более того, когда его спросили, кто может угрожать Америке, ответил прямо: «Думаю, у нас много противников. Думаю, ЕС – это противник, учитывая, что они делают с нами в торговле. Вы бы никогда не подумали про ЕС, но они – наш противник. Россия – противник в определенных отношениях. Китай – экономический противник. Но это не значит, что они плохие. Это ничего не значит. Это значит, что они конкуренты». Классно, да? Кто из американских президентов мог позволить так сказать о своих европейских геополитических холуях и сателлитах еще пару-тройку лет назад? Никто. А Трамп говорит. Он осознает, что у него и США уже, что называется, «пригорает». А значит, Трамп хочет передела мира в изменившихся условиях, потому что понимает:а) США нужно быть среди победителей, которые будут делить. Причем быть первым среди равных. С надеждой, что со временем, когда Америка опять станет «великой», к ней снова вернется роль гегемона. Главное – успеть сделать Америку великой, чем он сейчас и занимается, утверждая даже в НАТО, что его страна больше не хочет быть дармовой и бездонной «свиньей-копилкой»;б) «золотой миллиард» Запада дополнился почти двумя миллиардами Китая и России и на подходе 1,3 млрд. Индии, а значит, договариваться нужно будет с ними. Или за счет кого-то из них, ломая устоявшиеся схемы. Другими словами, случись «Ялта-2» на днях, в кресла тройки победителей могут сесть Трамп, Путин и Си за счет «условного Туска», представляющего ЕС, и всех остальных. Но могут сесть и за счет России, Китая и даже США. Если мир, ведомый новыми лидерами, захочет доказать, что США – очередной «колосс на глиняных ногах» и, например, откажется от доллара или предъявит к оплате долговые обязательства этой страны, то она лопнет, как «изделие №2», использованное во время акта в насильственной и извращенной форме;в) вполне возможно, что победителей может быть не три, а четыре или пять. Равно как и побежденных не один и не два. И передел мира уже начался в виде, слава богу, торговых войн, которые сами США усилиями Трампа и начали. С теми, кого Штаты и обозначили конкурентами – Китаем, Россией и Европой. Но есть и остальной мир...И за этим процессом будет интересно наблюдать. Если, повторяю, только торговыми войнами все и ограничится, и «Ялта-2» родится за прилавками и банковскими конторками, а не встанет вместе с «ядерным грибом» средней мощности, оставляющим миру хоть призрачную надежду в реально холодной ядерной зиме...И особенно интересно будет наблюдать это в Украине, в которой должны понимать, что «Ялта-2» точно будет за ее счет. Если она (Украина) к тому времени вообще сохранится. Ее судьба – сегодня это с каждым днем становится все очевиднее – все незавиднее и незавиднее. Она стремительно теряет суверенную правосубъектность и откровенно боится того, что нарушен ее базовый подход во внешней политике – «ничего об Украине без Украины». Окончательно рушится концепция украинского постмайданного жизнеутверждения – «весьмирснами». Трамп и Путин в Хельсинки, похоже, говорили о судьбе Украины без нее! Российский президент ведь не только ответил за своего американского визави о судьбе Крыма, и Трамп как бы подтвердил, что его молчание – это знак согласия. Позже Путин сказал: «...Мы говорили по Украине. Там есть некоторые идеи новые по способам урегулирования кризиса на юго-востоке страны. Договорились проработать это пока на экспертном уровне. На мой взгляд, это тоже позитивный такой элемент движения вперед».И это откровенно напугало Киев, даже заставило дерзить, демонстрировать готовность к неповиновению с непредсказуемыми последствиями. Увы, для Украины.гарант нации немедленно написал в соцсетях: «Мы готовы, и мы будем защищать нашу землю, даже если мы останемся одни, без международной поддержки. Для этого мы продолжаем строить армию, и приоритет остается вооруженным силам Украины. Если мы пойдем в наши национальные интересы, наши люди, наша армия, мы победим». Как это – «без международной поддержки»? А куда она делась? Почему она пропала? А как же «весьмирснами»? И это только малая часть вопросов, которая возникла после этих слов главковерха.Киев запросил разъяснений у Вашингтона о якобы обсуждении на встрече Трампа и Путина в Хельсинки «новых предложений» по урегулированию ситуации на Донбассе и в оккупированном Крыму. Более того, Киев предложил Вашингтону официально опровергнуть этот факт в случае неподтверждения этой информации. Но Вашингтон, как известно, молчит – не подтверждает и не опровергает. Может, потому, что не по чину наглость. Но может, и потому, что какие-то наметки новой судьбы уже очерчены все же были. Какие?И наконец,министр обороны Украины Степан Полторак сообщил украинцам, что США в ближайшее время окажут финансовую помощь Киеву и ВСУ в размере 100 млн. долл. «...Для укрепления обороноспособности украинской армии, для поставки вооружения, техники, оснащения», – конкретизировал Полторак. И это при том, что на все той же хельсинкской встрече Путин за Трампа, который опять в знак согласия промолчал, заявил: альтернативы выполнению «Минских соглашений-2» о мире в Донбассе нет. Киев же о «Минске-2» и слышать не хочет, а выдвигает вместо него идею о миротворцах ООН. И разница только в том, что Россия и, так уж получилось, весь мир с ней видят в миротворцах ООН только помощь в реализации «Минска-2», а вот в Киеве хотят использовать миротворцев как некий заменитель, извращенную альтернативу мирным договоренностям. И называют это, как известно, «защитой родной земли». С миротворцами, которые-де и добьются мира в шахтерском краю, слегка, но в интересах Киева попутав очередность выполнения мирных договоренностей. Например, если Москва согласна, что по «Минску-2» возвращение контроля над российско-украинской границей – это конечный пункт, вступающий в силу после выполнения всех остальных, то Киев хочет, чтобы миротворцы сразу перекрыли границу и позволили войскам ООС (ВСУ) «все поделать». С «ватой» и «сепарами». Москва, Донецк и Луганск, разумеется, против этого.Но Киев, если верить гаранту нации, готов защищать землю и без международной поддержки. И важно знать, что стоит за этой готовностью – страх, безысходность, реальная сила или негласное согласие былых союзников на такие действия? Важно знать, по-прежнему ли Украина важна для Запада как «главный инструмента воздействия на Россию», или эту роль у нее отнимают за ненадобностью? Если Запад, как всегда, подвержен двойным стандартам и говорит одно, но готов делать другое (помогать Украине), то это один возможный исход – война, но хоть с какой-то призрачной перспективой победы. Если же Запад «сливает» Украину, то тогда «защита родной земли без международной поддержки» – это тоже война, но просто бойня на своей же территории и с непредсказуемыми концом и последствиями. На кон может встать не только территориальная целостность Украины, но и само ее существование на карте мира – слишком многие вокруг ждут ее поражения и развала...Не видеть этого, замалчивать это – политика страуса, который засунул голову в пирятинский нужник. А оттуда не то что «Ялта-2», вообще ничего не видно. К тому же кем воевать, если «нагодовану» и самую мощную армию в Европе и без боев травят свои. Как в Одессе, где на двух из четырех объединенных центрах обеспечения (ОЦО) тыла ВСУ уже обнаружены просроченные консервы без документации на них. Их что, туда путинские буряты на подводных вертолетах забросили? Но кому нужен ответ на этот вопрос, если проверять инцидент послали интендантов из Киева. Эти проверят, как же......А по информации «Reuters», министр обороны США Джеймс Мэттис по кличке «Бешеный пес» сообщил, что готов сесть за стол переговоров с министром обороны России Сергеем Шойгу. Впервые с 2015 года. И опять же Пентагон ведет себя, как и Трамп или Белый дом – не подтверждает и не опровергает эти данные. А Трамп сам говорил, что они с Путиным очень довольны, как военные двух их стран сотрудничают в Сирии. И не на эту ли страну разменяют Украину, а «Ялта-2», начавшись в Хельсинки, продолжится в Дамаске? Ведь это о Хельсинки Трамп сказал: «Мы с Путиным обсудили многие важные вопросы в ходе нашей встречи. Мы хорошо поладили, что обеспокоило многих ненавистников, которые хотели увидеть боксерский поединок. Большие результаты грядут! ...Встреча с Россией может оказаться в конечном итоге еще более успешной. Из этой встречи выйдет много позитивных вещей». А Путин только вежливо улыбался: знает, наверное, что-то...