В ближайшие сутки сохранится теплая и влажная погода

В Украине в ближайшие сутки 20 июля погоду по-прежнему будет определять поле пониженного атмосферного давления и теплая воздушная масса, местами дожди и грозы, сообщает Укргидрометцентр. Ночью в стране местами ожидаются небольшой дождь, днем кратковременные дожди, местами грозы. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 14-19°, на побережье морей до 22°; днем 22-27°, в южной части 28-31° .



В Киеве 20 июля ночью кое-где небольшой дождь, днем кратковременный дождь местами гроза. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 16-18°, днем 24-26°.



По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 20 июля самая высокая температура днем была 34,6° в 1936 и 2010 годах, самая низкая ночью 8,8° в 1907 году.



В Украине 21 июля ночью без осадков, днем, кроме юга, местами кратковременные дожди и грозы. Ветер западный, северо-западный, 3-8 м/с.



Температура воздуха ночью 14-19°, на побережье морей до 23°; днем 24-29°, в южных и восточных областях местами 30-33°.



В Киеве 21 июля ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура ночью 17-19°, днем 26-28°.



По состоянию на 9:00 четверга, 19 июля, температура воды в Черном и Азовском морях была 22-26°, в Днепре возле Киева 24°.

