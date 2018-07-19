Путин намекнул о последствиях включения Украины и Грузии в орбиту НАТО

Попытки втянуть Украину и Грузию в военную орбиту НАТО - игра на обострение и проявление безответственной политики, заявил в четверг президент России Владимир Путин.



"Нашим коллегам, которые играют на обострение, стремятся включить, скажем, Украину или Грузию в военную орбиту альянса, следовало бы подумать о возможных последствиях такой безответственной политики", - сказал В.Путин на совещании российских послов и постпредов в МИД России.

