Гройсман заявил, что Украина не боится никаких санкций РФ

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявляет, что Украина не боится возможных санкций России против украинских физических и юридических лиц. "Столько вреда, сколько сделала Россия в отношении Украины, суверенного европейского государства, даже тяжело переоценить. Более 10 тыс. людей убиты, почти 40 тыс. людей ранены, 1 млн 700 тыс. перемещены, так как их дома заняли боевики. И еще за это они хотят вводить санкции?"...



...сказал он в ходе брифинга, отвечая на вопрос агентства "Интерфакс-Украина" во время рабочей поездки в Киевскую область в четверг.



В.Гройсман отметил, что России не санкции нужно вводить, а выводить свои войска из Украины.



"Мы не боимся никаких санкций, никаких их решений. И это наша позиция", - подчеркнул премьер.



Ранее российские СМИ сообщили, что РФ готовит санкционный список против нескольких сотен физических и порядка ста юридических лиц Украины.

