НАБУ завершило досудебное расследование в отношении Труханова

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) завершили досудебное расследование по факту возможного завладения средствами бюджета г. Одессы при покупке зданий ОАО ХК "Краян".



"Детективы НАБУ завершили досудебное расследование в отношении действий семи человек, подозреваемых в завладении средствами бюджета города Одессы при приобретении зданий ОАО "ХК "Краян". Среди них - действующий мэр Одессы, - сообщает пресс-служба НАБУ в четверг.



Как сообщалось, в сентябре 2016 года Одесский горсовет приобрел здание, ранее входившее в целостный имущественный комплекса госпредприятия "Завод "Краян", за 185 млн грн у частной структуры, которая, в свою очередь, в начале 2016 года заплатила за этот комплекс на аукционе, организованном ликвидатором госпредприятия, 11,5 млн грн.



Полученные от мэрии 185 млн грн фирма-продавец попыталась перечислить компании с признаками фиктивности. Однако детективы Национального антикоррупционного бюро Украины и прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры предотвратили эту попытку и добились наложения ареста на счета компании-продавца здания.



14 февраля 2018 года Г.Труханов и его заместитель Павел Вугельман были задержаны в Международном аэропорту "Борисполь" по подозрению в завладении средствами местного бюджета путем злоупотребления служебным положением по приобретению и передаче в коммунальную собственность помещений бывшего завода "Краян".



По результатам расследования были уведомлены о подозрении несколько должностных лиц Одесского горсовета, руководители и учредители некоторых предприятий по ч.5 ст.191 УК (завладение средствами путем злоупотребления служебным положением), ч.2 ст.205 (фиктивное предпринимательство), ч.3 ст.209 (легализация доходов, полученных преступным путем).



16 февраля Соломенский районный суд Киева не удовлетворил ходатайство антикоррупционных органов об аресте Г.Труханова с альтернативой в 50 млн грн и отпустил его на поруки народного депутата Дмитрия Голубова (фракция БПП).



В марте Соломенский районный суд Киева возобновил арест 185 млн грн, которые были уплачены из городского бюджета Одессы за здание ОАО ХК "Краян", и принял решение об их передаче в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).



31 мая детективы НАБУ открыли восьми подозреваемым в деле и их защитникам материалы досудебного расследования для ознакомления.

