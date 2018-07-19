Половина украинцев считают, что прямые переговоры Украины с РФ помогут урегулировать конфликт на Донбассе

Менее половины граждан Украины полагают, что прямые переговоры украинской власти со своими российскими визави помогут урегулировать вооруженный конфликт на Донбассе, свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного компанией GfK Ukraine и презентованного в четверг в Киеве.



Так, эффективными для урегулирования ситуации на востоке Украины прямые переговоры властей двух государств считают 48,3% респондентов. В то же время, 40,5% уверены, что такие переговоры никак не повлияют на ситуацию, 5,7% опрошенных считают, что такие переговоры только ее ухудшат, а 5,5% затруднились ответить на вопрос.



Опрос проводился методом телефонного интервью звонками на мобильные телефоны и случайным генерированием номера телефона 14 апреля - 2 мая 2018 года. Выборка составила 1975 респондентов, из них 536 – из подконтрольной Киеву территории Донецкой и Луганской областей. Исследование проводилось во всех областях Украины за исключением неподконтрольный части Донецкой и Луганской областей и Автономной Республики Крым.



Статистическая ошибка выборки составляет для Украины не больше 2,5%, для Донецкой и Луганской областей – не больше 4,9%.

