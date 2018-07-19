В Киеве и Киевской области с 1 августа отключают телевизионное аналоговое вещание

С 1 августа 2018 по решению властей в Киеве, Киевской и Кировоградской областях будет прекращено аналоговое эфирное вещание национальных и местных телеканалов в связи с международными обязательствами страны по внедрению цифрового вещания. Наиболее популярные телеканалы, такие как «Интер», «НТН», «1+1», «СТБ», «Украина», «ICTV», и местные каналы, исчезнут с экранов телевизоров тех зрителей, которые принимают сигнал на обычную телевизионную антенну – таких сегодня в Киеве, Киевской и Кировоградской областях около 700 тысяч.



По решению правительства, аналоговое вещание всех телеканалов во всех областях Украины будет прекращено с 1 сентября 2018 года. Доступ к телевидению могут потерять около 4 миллионов человек.



Чтобы и в дальнейшем иметь возможность смотреть национальные телеканалы, необходимо выбрать другой тип приема сигнала. Есть несколько вариантов.



Первый – можно приобрести цифровой Т2-приемник, который подключается к существующей антенне. Средняя стоимость приемника – около 300-500 гривен. В более высоком качестве почти по всей территории Украины можно смотреть около 30 телеканалов. Сейчас и в дальнейшем цифровое Т2-телевидение будет бесплатным.



Второй вариант – можно приобрести новый телевизор с встроенным Т2-приемником. Минимальная стоимость такого телевизора составляет около 4000 гривен.



Третий – подключиться к кабельному телевидению. Это могут сделать жители городов и некоторых поселков городского типа. Кабельное телевидение платное, средняя стоимость – 50-150 гривен в месяц.



Четвертый – подключить интернет-телевидение. Стоимость услуги доступа в интернет, как правило, составляет от 60 до 200 гривен в месяц. Отдельно придется заплатить за телевизионный пакет, который стоит от 30 до 50 гривен в месяц.



Пятый – приобрести спутниковую антенну. Минимальная стоимость тюнера, спутниковой тарелки и установки оборудования составляет 2000-2500 гривен. Подавляющее большинство тюнеров, которые сейчас продаются, позволяют смотреть каналы в свободном доступе. Необходимо учитывать, что вскоре с целью улучшения наполнения эфира, национальные телеканалы могут закодировать спутниковый сигнал. Если это произойдет, то для просмотра украинских телеканалов нужно будет приобрести новый спутниковый тюнер.



Таким образом, наиболее экономичным на данный момент является первый вариант – приобретение цифрового Т2-приемника.



Консультации по всем типам приема можно получить у специалистов, работающих в вашем городе.

