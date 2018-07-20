Холодницкий послал Сытника "учить матчасть"

Холодницкий послал Сытника "учить матчасть"

Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий упрекнул директора Национального антикорупционного бюро Артема Сытника, что тот плохо знает законодательство. Об этом он сказал в комментарии "Украинской правде".

"Пану Сытнику стоит разъяснить, что законодательство не предусматривает такого элемента, как возражение на вывод члена КДКП", - заявил председатель САП.

Так он прокомментировал требование Сытника к квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров уволить Холодницкого, а не просто делать ему выговор.

"Рекомендую директору НАБУ поучить матчасть", - добавил руководитель Антикоррупционной прокуратуры.

Как сообщалось, директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник направил в КДКП возражение на вывод, который рекомендует ограничиться выговором в отношении Холодницкого.