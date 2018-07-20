Холодницкий послал Сытника "учить матчасть"

Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий упрекнул директора Национального антикорупционного бюро Артема Сытника, что тот плохо знает законодательство. Об этом он сказал в комментарии "Украинской правде".



"Пану Сытнику стоит разъяснить, что законодательство не предусматривает такого элемента, как возражение на вывод члена КДКП", - заявил председатель САП.



Так он прокомментировал требование Сытника к квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров уволить Холодницкого, а не просто делать ему выговор.



"Рекомендую директору НАБУ поучить матчасть", - добавил руководитель Антикоррупционной прокуратуры.



Как сообщалось, директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник направил в КДКП возражение на вывод, который рекомендует ограничиться выговором в отношении Холодницкого.

