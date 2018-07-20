Путин рассказал российским дипломатам о стоящих перед ними задачах

Активное участие России в мировых делах продиктовано нашим главным национальным интересом - обеспечением максимально благоприятных, безопасных условий для прорывного развития страны, решения масштабных социальных, экономических задач, повышения качества жизни россиян. Об этом заявил в четверг, выступая на совещании послов и постоянных представителей РФ, президент России Владимир Путин.



"Наши граждане хотят видеть Россию сильным, независимым, миролюбивым государством. Мы открыты к партнерским, взаимовыгодным, конструктивным отношениям со всеми странами и региональными объединениями", - подчеркнул он.



Путин отметил также, что, "следуя международному праву, работая на коллективных началах, мы можем решать самые сложные мировые проблемы".



Российский лидер в своем выступлении затронул ряд проблем, которые волнуют все международное сообщество, в том числе, проблему урегулирования в Сирии, вопрос сохранения договоренностей по иранской ядерной программе, взаимоотношения РФ и США.



Решать гуманитарные проблемы



"В Сирии при решающей роли России нанесен сокрушительный удар по международному терроризму, по ИГИЛ (прежнее название ИГ, запрещенной в РФ террористической организации - прим. ТАСС) и другим экстремистским группировкам.



Это позволило сохранить сирийскую государственность, создать условия для восстановления экономики и возвращения беженцев", - сказал Путин, поблагодарив российских военнослужащих, которые "мужественно, профессионально выполняли и выполняют свой долг". Он также высказал слова благодарности дипломатам, которые "активно и с полной отдачей действуют на сирийском направлении".



Российский лидер уверен, что "крайне важно нарастить усилия международного сообщества по оказанию гуманитарного содействия сирийцам". По его мнению, "это важно и для Сирии, и для региона в целом, и для многих стран мира, поскольку это снижает, снизило бы, если бы мы активно работали на этом направлении, миграционную нагрузку на европейские страны".



Активная работа в рамках астанинского процесса, а также проведение в начале года в Сочи Конгресса национального диалога "закладывают основы легитимности обновленной Сирии". "Теперь на повестке дня - формирование конституционного комитета для подготовки конституционной реформы и последующего проведения выборов при содействии Организации Объединенных Наций", - указал президент РФ.



Необходимо сохранить



Не менее важным для обеспечения стабильности в мире Путин считает и сохранение международных договоренностей по ядерной программе Ирана. Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе (СВПД), по мнению президента РФ, "играет важнейшую роль для глобального режима нераспространения". "Сейчас задача - сохранить эту ключевую договоренность и предотвратить неконтролируемый рост напряженности на Ближнем Востоке", - указал он.



Президент США 8 мая 2018 года объявил о выходе Вашингтона из соглашения. Он обещал не только вернуть старые, но и ввести новые ограничительные меры, несмотря на протесты не только Москвы, но и европейских столиц.



Однако на состоявшемся 6 июля в Вене министерском заседании Ирана и "пятерки" международных посредников (РФ, КНР, Великобритании, Германии и Франции) по СВПД представители "пятерки" подтвердили свою приверженность соглашению, договорились поддерживать и развивать широкие экономические отношения с Ираном, сохранить экспорт нефти и газа из Ирана, сохранять и поддерживать эффективные финансовые каналы с этой страной.



Развитие позитивных тенденций



При этом президент РФ отметил позитивный вклад своего американского коллеги в разрешение другой международной проблемы - урегулирование ситуации на Корейском полуострове. "Рассчитываем, что позитивные тенденции, наметившиеся, в том числе благодаря вкладу президента Трампа, получат дальнейшее развитие", - сказал Путин.



Он также выразил удовлетворение в связи с тем, что в межкорейском урегулировании были использованы идеи Москвы и Пекина. "Решения, основанные на коллективных усилиях и диалоге, Россия всегда предлагала для Корейского полуострова. Разработан вместе с Китайской Народной Республикой план поэтапной нормализации ситуации. Хорошо, что заложенные в нем идеи нашли применение, что стороны сели за стол переговоров, проявили взаимное уважение, отказались от действий, способных привести к непоправимым последствиям", - подчеркнул российский лидер.



На Украине без перемен



Говоря о ситуации на Украине, Путин обратил внимание на сохраняющиеся на юго-востоке этой страны серьезные риски обострения ситуации. По его словам, причины все те же - несоблюдение сегодняшними украинским властями взятых на себя обязательств, отказ от мирного разрешения конфликтов.



"Раз за разом демонстрируется откровенное пренебрежение договоренностями, нежелание вести диалог со своими гражданами. Все сценарии рассчитываются по силовому пути", - отметил Путин. "Исходим из того, что минский комплекс мер остается реальной основой для политического урегулирования кризисной ситуации", - подчеркнул глава российского государства.



Реагировать соразмерно



Затронув тему обеспечения безопасности России, Путин подчеркнул, что Москва будет соразмерно реагировать на агрессивные шаги Североатлантического альянса. По словам российского лидера, ключ к обеспечению безопасности и стабильности в Европе лежит в расширении сотрудничества и восстановлении доверия, "а не в развертывании у российских границ новых баз и военной инфраструктуры НАТО, что сейчас и происходит".



Президент РФ предложил "играющим на обострение" представителям альянса, стремящимся включить, в том числе Украину или Грузию, в военную орбиту НАТО, "подумать о возможных последствиях такой безответственной политики". "Нужна другая, позитивная повестка, нацеленная на совместную работу, на поиск точек соприкосновения", - указал Путин, добавив, что говорил об этом на встрече с президентом США в Хельсинки 16 июля.



Встреча с Трампом



Остановившись более подробно на итогах саммита РФ - США, Путин заявил, что его встреча с Трампом была в целом успешной и положила начало позитивным изменениям в двусторонних отношениях. По словам президента РФ, "при всей разнице взглядов" они с Трампом были едины во мнении, "что российско-американские отношения находятся в крайне неудовлетворительном состоянии, по многим параметрам - даже хуже, чем во времена холодной войны". "Конечно, было бы наивно полагать, что проблемы, копившиеся годами, будут решены за несколько часов, но на это никто и не рассчитывал. Тем не менее, полагаю, что путь к этим позитивным изменениям все-таки начат", - сказал Путин.



Он предложил не делать скороспелых выводов относительно того, как дальше будут развиваться события, "тем более, что определенные силы в Америке пытаются принизить, дезавуировать результаты встречи в Хельсинки". Как отметил Путин, в США есть силы, которые с легкостью готовы принести российско-американские отношения в жертву "своим амбициям в ходе внутриполитической борьбы", а также пожертвовать интересами американского бизнеса и интересами своих союзников в Европе и на Ближнем Востоке, в том числе в Израиле.



Президент РФ призвал российских дипломатов учитывать в работе на американском направлении тот факт, что могущественные противники восстановления отношений РФ - США "впаривают" гражданам свою антироссийскую позицию и легко приносят в жертву отношения двух стран ради собственных внутриполитических интересов. Про таких людей у нас хорошо написали когда-то наши известные писатели-сатирики (Илья Ильф и Евгений Петров - прим.ТАСС): "жалкие, ничтожные люди", отметил Путин. "В данном случае это не так, эти люди не жалкие и не ничтожные", - убежден он.



При этом президент заявил, что РФ готова к диалогу с США. "Россия открыта для развития контактов с Соединенными Штатами на равноправной, взаимовыгодной основе. Это нужно не только нашим народам, но и всему миру", - сказал он. "Как крупнейшие ядерные державы мы несем особую ответственность за обеспечение стратегической стабильности и безопасности", - заявил глава государства.



Продлить СНВ-III



По мнению Путина, противники восстановления российско-американских отношений в самих США готовы жертвовать, в том числе, и вопросами обеспечения безопасности своей страны. "В 2021 году заканчивается действие договор СНВ-3. Так, по большому счету, мы могли бы жить и без него даже еще несколько лет назад, но все-таки сделали правильный шаг, пошли на заключение этого соглашения, и, если сегодня, прямо сейчас, не будет начата работа по его продлению, пролонгации, то через полтора года он просто закончится, его не будет", - указал президент РФ.



СНВ-3 был подписан 8 апреля 2010 года. В нем закреплено, что к февралю 2018 года арсенал каждой из сторон должен быть ограничен 1550 ядерными боеголовками, а также 700 МБР, ТБ и БРПЛ. Договор обязывает производить обмен информацией о количестве боеголовок и носителей два раза в год.



Договор остается в силе до 5 февраля 2021 года, если не будет заменен до этого срока последующим соглашением о сокращении и ограничении СНВ. Он может быть продлен не более чем на пять лет (то есть до 2026 года) по обоюдному согласию сторон.



Не ради умозрительного величия



Внешняя политика России должна стать более экономически ориентированной на фоне роста проявлений протекционизма на мировой арене, считает Путин. По его словам, "сегодня принцип конкуренции и открытости в мировой торговле все чаще подменяется протекционизмом", экономическая выгода и целесообразность - идеологической конъюнктурой и политическим давлением, а экономические связи и предпринимательская свобода являются объектом политизации.



Особое значение, по его словам, имеет "формирование пространства добрососедства, благополучия, безопасности и стабильности по всему периметру наших государственных границ". Он напомнил, что ключевым интеграционным проектом для России является Евразийский экономический союз (РФ, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Армения), страны-участницы которого вместе "действуют достаточно эффективно". Приоритетным в работе Евразийского экономического союза он назвал использование возможностей интеграции "для стимулирования роста экономик всех стран-участниц, чтобы отдачу, практическую пользу от сотрудничества чувствовали граждане и бизнес".



Путин назвал важным наращивать внешние контакты ЕАЭС, напомнив, что уже сейчас действует зона свободной торговли союза с Вьетнамом, "ведутся соответствующие переговоры с Израилем, Сербией, Сингапуром, в скором времени начнутся консультации с Египтом и Индией", подписано временное соглашение, ведущее к формированию ЗСТ с Ираном. "Всего имеется около 50 предложений об установлении партнерских отношений с Евразийским экономическим союзом", - сказал он.



В такой логике, по мнению главы российского государства, нужно стремиться развивать отношения и с Евросоюзом, который, несмотря на нынешние трудности, остается одним из главных торговых партнеров РФ. "У нас с ЕС много пересекающихся экономических интересов. Десятилетиями складывалась и наша общая транспортная, энергетическая инфраструктура", - отметил президент РФ.



Он также подчеркнул, что "все деловые проекты, которые мы реализуем с Европой, включая, скажем, "Северный поток - 2", носят исключительно коммерческий, экономически обоснованный характер" и не имеют политической подоплеки или "двойного дна".

