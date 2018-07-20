Порнография приводит к усыханию мозга

Берлинская клиника Шарите исследовала влияние порнографии на мозг человека. Как передает "Ino Pressa", была доказана связь между изменениями в системе награды мужчин и чрезмерным увлечением порно. В исследовании приняли участие 64 здоровых мужчины в возрасте от 21 до 45 лет. Ученые с помощью МРТ-сканирования исследовали их структуру мозга и мозговую активность.



Оказалось, хвостатое ядро головного мозга у мужчин, которые часто смотрят порно (четыре часа в неделю и более), значительно уменьшено в размерах. Данная зона мозга важна, с точки зрения внимания. Она помогает найти потенциальное вознаграждение и мотивирует добиваться нового вознаграждения. Чем больше времени мужчины проводили за просмотром порно, тем меньший размер имело хвостатое ядро.



К тому же, у любителей порно повышался риск сексуальной зависимости, депрессии и наблюдалась более выраженная тяга к спиртному. Эксперты констатируют: у любителей порнографии на практике нередко наблюдаются проблемы в интимной жизни. Дело в том, что порно искажает представления о том, каким должен быть секс, притупляет эмоциональные и физические ощущения.

