Чтобы похудеть, нужно думать особым образом

Сила мысли безгранична - просто подумав о том, насколько пища полезна, можно сбросить или набрать вес. Как отмечает The Daily Mail, люди потребляют меньше пищи (калорий), если думают о том, как прием пищи повлияет на их тело.



Если они фокусируются на пищевой ценности блюда, а не на его вкусе, то люди выбирают порции меньшего размера. Если же думать о вкусе и удовольствии, мозг излишне возбудится, что приведет к перееданию, говорят специалисты Университета Тюбингена.



По их данным, мозг тучных людей вообще реагирует особым образом во время еды. Он инстинктивно выбирает большие порции. Правда, мысли о здоровье все же позволяют контролировать объем потребляемой пищи. Подобный настрой инициирует активность в префронтальной коре - зоне мозга, связанной с самоконтролем и будущем планированием потребления пищи.



А вот, концентрируясь на том, что еда для удовольствия, человек всегда будет выбирать большие порции. Мозг же будет демонстрировать более активную реакцию на вознаграждение в виде пище. Также возможно притупление чувства сытости.

