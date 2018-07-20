Слезы Климкина-2, или От «мировой» с «Газпромом» не зарекайся?
Стоило нам вчера поднять тему трехсторонней встречи «Нефтегаза», «Газпрома» и Еврокомиссии в Берлине на следующий день после переговоров Трампа и Путина в Хельсинки, как внезапно промелькнуло словосочетание «мировое соглашение» между «Нефтегазом» и «Газпромом». В контексте переговоров о транзите российского газа по территории Украины. «Нефтегаз» уже не говорит однозначно «нет». А, скорее, «я подумаю». Перефразируя известный анекдот про женщину, это может означать «может быть».
Трактовка одной и той же фразы главы НАК “Нефтегаз Украины” Андрея Коболева на пресс-конференции в Берлине в российских и украинских СМИ кардинально отличалась. Если русские подали ее под заголовком “Нефтегаз” назвал условие рассмотрения мирового соглашения с «Газпромом», то наши – “Андрей Коболев не видит смысла в подписании мирового соглашения с “Газпромом”.
Очевидно, что истина находится где-то посредине – в дословной цитате первоисточника. На слова министра энергетики РФ Александра Новака о том, что на переговорах в Берлине мировое соглашение обсуждалось в качестве одного из вариантов, но решений нет и обсуждение продолжится в октябре, Коболев отреагировал на самом деле так.
“НАК “Нефтегаз Украины” не готова смешивать переговоры по продлению контракта на транзит газа после 2019 года и обсуждение гипотетических мировых соглашений в рамках споров в Стокгольмском арбитраже.
Мы не видим в этом смысла. Теоретически мы могли бы это рассмотреть с какими-то другими контрагентами, но мы слишком хорошо знаем “Газпром” и помним историю переговоров 2014 года. Мы именно потому и оказались в арбитраже, что не смогли прийти к мировому соглашению.
И сейчас, когда “Газпром” проиграл и хочет говорить о мировом соглашении, это просто трата времени. Наша позиция: мы можем рассмотреть ваши предложения о мировой, но они точно не должны мешать переговорам по новому контракту, и мы точно не готовы это делать в трехстороннем формате, теряя время наших партнеров и давая возможность говорить, что мы о чем-то договариваемся, пока они будут готовить плацдарм для “Северного потока-2”, – заявил глава “Нефтегаза”.
Так что российские СМИ явно перегнули палку, трактовав данную фразу как готовность рассмотреть мировую с "Газпромом". За что им минус в карму. Понятно, что проигрыш в Стокгольмском арбитраже был неожиданным и болезненным ударом по самолюбию “Газпрома” и выглядел диссонансом на фоне последних побед, связанных, прежде всего, с “Северным потоком” и “Северным потоком-2”.
“Газпром” не долго пребывал в нокдауне и попытался обратить историческую (как у нас пишут) победу “Нефтегаза” в пиррову. Получив предписание выплатить $2,6 млрд. и оспорив его в апелляционной инстанции, российский газовый монополист заявил о намерении разорвать контракты с "Нефтегазом" на поставку и транзит газа раз и навсегда
Но “Газпром” не долго пребывал в нокдауне и попытался обратить историческую (как у нас пишут) победу “Нефтегаза” в пиррову. Получив предписание выплатить $2,6 млрд. и оспорив его в апелляционной инстанции, российский газовый монополист заявил о намерении разорвать контракты с "Нефтегазом" на поставку и транзит газа раз и навсегда.
При этом “Газпром” и Минэнерго РФ развернули широкое публичное обсуждение вопроса, что в ближайшие пять-десять лет объемы поставок европейским потребителям вырастут на 10-15%. И украинская газотранспортная система могла бы быть обеспечена нормальной загрузкой (в связи с планами по увеличению поставок российского газа в Европу), если бы... скажем так, мы бы не были такими вредными.
Подобные рассуждения вызывали судорожное слюнотечение у наших деятелей и бодрое желание помочь у европейских партнеров. В конечном итоге это привело к первому раунду неофициальных консультаций в Берлине, которые еще недавно казались невозможными. И к договоренности продолжить диалог осенью, после каникул.
Ждать большего от первой “установочной” встречи и не стоило. Но обращает на себя внимание фраза вице-президента Еврокомиссии по энергетике Мароша Шефчовича, что в середине сентября обсуждать транзит газа через Украину будут уже эксперты высокого уровня. "Мы будем встречаться каждые 6-8 недель и держать ситуацию на контроле", – выдал страшную тайну г-н Шефчович.
Ага, значит, на самом деле процесс продвигается гораздо быстрее, чем представляют его участники. И фактически создается рабочая группа. Для чего? Для торгов. Причем каждая сторона уже продемонстрировала свой “товар”.
Как мы писали в статье “Слезы Климкина, или Как украинскому транзиту вклиниться в «газовый сговор» России и США?”, сразу после переговоров в Берлине (и в Хельсинки) “Нефтегаз" предложил с 2019 года снизить стоимость транзита по территории Украины в 2,3 раза. О чем он сообщил в письме НКРЭКУ.
И обосновал это тем, что "такой тариф является ниже ожидаемой стоимости транспортировки газа через маршрут "Северный поток-2" в расчете на 100 км, что дополнительно доказывает экономическую необоснованность построения данного трубопровода".
Как быстро меняются веские аргументы! Ведь еще недавно мы обещали повысить тарифы на транзит и заявляли, что “Газпром” мало платит. А тут оказалось, что он не врал, когда настаивал на завышенных тарифах транзита через Украину.
Может, уже в сентябре окажется, что и обсуждение “мирового соглашения” в контексте нового транзитного договора не отбирает время у европейских партнеров? И это не “ пустопорожні балачки”, как говорят наши депутаты, а один из предметов торга.
Пожелания для снижения суммы иска действительно похожи на “умышленную утечку информации” из “Нефтегаза”. В таком случае мы можем говорить о том, что дополнительные условия к “мировому соглашению” сформулированы. И дело за малым: договориться о том, как преподнести народу “зраду”, не бросив тень на победный имидж “Нефтегаза”
Впрочем, возможно, я ошибаюсь и “Нефтегаз”, войдя в эйфорическое состояние головокружения от успеха, выберет наступательно-агрессивную тактику. Правда, с возможностью отступления, если понадобится.
Неделю назад стало известно, что НАК адресовал в Стокгольмский арбитраж новый иск о пересмотре тарифа на транзит газа. Изначально в иске шла речь о пересмотре тарифа по контракту с ПАО «Газпром» с марта 2013 года. И была выставлена сумма претензий в $11,58 млрд., не считая процентов.
Но вчера появился уточненный пресс-релиз, в котором речь шла о пересмотре тарифов не с марта 2013 года, а с весны 2018 года. Соответственно и сумма требований должна уменьшиться в разы. Но об этом дипломатично умалчивается.
К тому же промелькнула информация без ссылки на источник, что украинская сторона готова снизить сумму иска к «Газпрому» в случае гарантированного использования газотранспортной системы Украины после 2019 года. Также условиями для снижения суммы иска могут стать предоставление Украине возможности покупки газа из Средней Азии и снятие запрета на реэкспорт российского газа.
На первый взгляд новость выглядит как “подкидыш” российской пропаганды. Но не так давно коммерческий директор “Нефтегаза” Юрий Витренко проговорился, что “Туркменистан, Узбекистан, Казахстан хотят экспортировать газ в Европу через Украину и не могут из-за “Газпрома”. В такой же ситуации независимые добытчики газа в России. Там же не только “Газпром” добывает газ, там много компаний, добывающих большие объемы газа, в разы больше, чем Украина потребляет – “Роснефть”, “Итера” и все остальные. Монополия “Газпрома”, который забронировал все мощности ПАО "Укртрансгаз", приводит к тому, что Украина не может поставлять газ из Средней Азии и от независимых российских поставщиков” (конец цитаты).
И в свете этого комментария пожелания для снижения суммы иска действительно похожи на “умышленную утечку информации” из “Нефтегаза”. В таком случае мы можем говорить о том, что дополнительные условия к “мировому соглашению” сформулированы. И дело за малым: договориться о том, как преподнести народу “зраду”, не бросив тень на победный имидж “Нефтегаза”.
Спросите, при чем тут “слезы Климкина”? Не для красного ли словца? Нет! Если “зрада” все-таки состоится, ему придется писать второе открытое письмо к народу с объяснением причин произошедшего. О первом письме мы рассказали во вчерашней статье.
Этот шаг будет непростым для министра иностранных дел Украины, так как недавно он поклялся в Twitter, что “попытка России договориться о внесудебном урегулировании дел, по которым Стокгольмский трибунал уже вынес решение, не пройдет”. Как там в пословице – от тюрьмы да от сумы не зарекайся? Ну, и от мировой с “Газпромом” тоже не стоит. На всякий случай...