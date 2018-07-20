Слезы Климкина-2, или От «мировой» с «Газпромом» не зарекайся?

Стоило нам вчера поднять тему трехсторонней встречи «Нефтегаза», «Газпрома» и Еврокомиссии в Берлине на следующий день после переговоров Трампа и Путина в Хельсинки, как внезапно промелькнуло словосочетание «мировое соглашение» между «Нефтегазом» и «Газпромом». В контексте переговоров о транзите российского газа по территории Украины. «Нефтегаз» уже не говорит однозначно «нет». А, скорее, «я подумаю». Перефразируя известный анекдот про женщину, это может означать «может быть».



Трактовка одной и той же фразы главы НАК “Нефтегаз Украины” Андрея Коболева на пресс-конференции в Берлине в российских и украинских СМИ кардинально отличалась. Если русские подали ее под заголовком “Нефтегаз” назвал условие рассмотрения мирового соглашения с «Газпромом», то наши – “Андрей Коболев не видит смысла в подписании мирового соглашения с “Газпромом”.



Очевидно, что истина находится где-то посредине – в дословной цитате первоисточника. На слова министра энергетики РФ Александра Новака о том, что на переговорах в Берлине мировое соглашение обсуждалось в качестве одного из вариантов, но решений нет и обсуждение продолжится в октябре, Коболев отреагировал на самом деле так.



“НАК “Нефтегаз Украины” не готова смешивать переговоры по продлению контракта на транзит газа после 2019 года и обсуждение гипотетических мировых соглашений в рамках споров в Стокгольмском арбитраже.



Мы не видим в этом смысла. Теоретически мы могли бы это рассмотреть с какими-то другими контрагентами, но мы слишком хорошо знаем “Газпром” и помним историю переговоров 2014 года. Мы именно потому и оказались в арбитраже, что не смогли прийти к мировому соглашению.



И сейчас, когда “Газпром” проиграл и хочет говорить о мировом соглашении, это просто трата времени. Наша позиция: мы можем рассмотреть ваши предложения о мировой, но они точно не должны мешать переговорам по новому контракту, и мы точно не готовы это делать в трехстороннем формате, теряя время наших партнеров и давая возможность говорить, что мы о чем-то договариваемся, пока они будут готовить плацдарм для “Северного потока-2”, – заявил глава “Нефтегаза”.



Так что российские СМИ явно перегнули палку, трактовав данную фразу как готовность рассмотреть мировую с "Газпромом". За что им минус в карму. Понятно, что проигрыш в Стокгольмском арбитраже был неожиданным и болезненным ударом по самолюбию “Газпрома” и выглядел диссонансом на фоне последних побед, связанных, прежде всего, с “Северным потоком” и “Северным потоком-2”.



“Газпром” не долго пребывал в нокдауне и попытался обратить историческую (как у нас пишут) победу “Нефтегаза” в пиррову. Получив предписание выплатить $2,6 млрд. и оспорив его в апелляционной инстанции, российский газовый монополист заявил о намерении разорвать контракты с "Нефтегазом" на поставку и транзит газа раз и навсегда

Пожелания для снижения суммы иска действительно похожи на “умышленную утечку информации” из “Нефтегаза”. В таком случае мы можем говорить о том, что дополнительные условия к “мировому соглашению” сформулированы. И дело за малым: договориться о том, как преподнести народу “зраду”, не бросив тень на победный имидж “Нефтегаза”