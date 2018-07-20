Полиция задержала третьего сбежавшего из колонии в Одессе

Полиция задержала третьего заключенного, сбежавшего из колонии в Одессе, от прятался возле кемпинга, сообщил советник начальника Главного управления Национальной полиции в Одесской области Руслан Форостяк.



"Личным составом Усатовского отдела полиции ГУ Нацполии Одесской области задержан третий беглец резонансного побега, который произошел накануне в Одессе. Около суток прятался возле кемпинга на а/м Одесса-Киев", - написал Р.Форостяк в пятницу на своей странице в соцсети Facebook.



Он напомнил, что два сообщника беглеца были задержаны ранее.



Как сообщалось, трое заключенных совершили побег из колонии в Одессе около 4:00 утра в ночь на 17 июля.



В этот же день сотрудники полиции задержали двоих сбежавших из одесской колонии. Они были задержаны в Малиновском районе Одессы.

