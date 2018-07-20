Цена на нефть пошла вверх на новостях из Саудовской Аравии

Мировые цены на нефть эталонных марок вернулись к росту в последний рабочий день недели. Об этом свидетельствуют данные торгов утром в пятницу, 20 июля.



Так, цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures в 10:30 по Киеву подорожала на $0,50 (0,69%) – до $73,08 за баррель.



В свою очередь стоимость нефти WTI с поставкой в августе на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросла на $0,31 (0,45%) – до $68,55 за баррель.



Аналитики отмечают, что цены на "черное золото" растут на заявлении главы технического комитета по мониторингу выполнения соглашения ОПЕК+ и по совместительству делегата от Саудовской Аравии в ОПЕК Адиба аль-Аамы. Он отметил, что во втором полугодии будет наблюдаться существенное снижение запасов нефти из-за устойчивого спроса на сырье и сезонных факторов.

