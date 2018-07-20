Google "убьет" Android ради новой операционной системы - СМИ

Компания Google в обозримом будущем намерена заменить Android новой операционной системой Fuchsia OS. Об этом пишет Gizchina.



Предназначаться новая ОС будет как для смартфонов и планшетов, так и для ноутбуков. Предполагается, что Fuchsia OS сменит Android через нескольких лет.



"Команда разработчиков Fuchsia собирается заменить Android – операционную систему, на которой работают три четверти смартфонов мира. На условиях анонимности сообщается, что это может произойти уже в течение пяти лет", - отметили в издании Bloomberg.



Уже через три года компания планирует установить Fuchsia OS на смартфоны, умные колонки и переносную электронику.



Главным преимуществом новой операционной системы является то, что в ней не используется код Linux и Java. А это, в свою очередь, защитит разработки специалистов.

