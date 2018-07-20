В Киеве почтили память журналиста Шеремета

Сегодня в Киеве почтили память погибшего два года назад журналиста Павла Шеремета, передает УНН.



На месте, где произошел взрыв его автомобиля, в результате чего журналист погиб, собрались люди, приносили туда цветы.



Среди присутствующих, в частности, была и посол США в Украине Мари Йованович, которая также принесла букет цветов.



На вторую годовщину гибели Шеремета отреагировали в посольстве Великобритании в Украине. "Сегодня мы чтим Павла Шеремета, талантливого и бесстрашного журналиста, который был убит два года назад. Ответственные должны быть привлечены к ответственности", - отметили в посольстве.



Напомним, 20 июля 2016 года около 7:45 утра произошел взрыв в автомобиле на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко в Киеве. В результате взрыва погиб известный журналист Павел Шеремет.

