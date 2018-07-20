В Украине в ближайшие сутки продолжат господствовать теплые дожди с грозами

В Украине на сутки 21 июля кардинальных изменений погодных условий не ожидается: над территорией страны продолжит господствовать теплая и влажная воздушная масса в поле пониженного атмосферного давления, сообщает Укргидрометцентр. Ночью в северных регионах, Волынской, Ровенской областях и в Приазовье, а днем по всей Украине, кроме юга, местами ожидается кратковременные дожди и грозы. Ветер северо-западный, западный, 5-10 м/с.



Температура ночью 14-19°, на побережье морей до 22°, днем 23-29°, в южных областях до 32°.



В Киеве 21 июля ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь с грозой. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 16-18 °, днем 25-27 °.



По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 21 июля самая высокая температура днем была 35,9° в 1936 году, самая низкая ночью 7,0° в 1904 году.



В Украине 22 июля без осадков, лишь днём в северных, восточных областях и в Карпатском регионе местами кратковременные дожди и грозы. Ветер западный, северо-западный, 3-8 м/с.



Температура ночью 14-19°, на побережье морей до 23°; днём 24-29°, южных и восточных областях до 32°.



В Киеве 22 июля ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь с грозой. Ветер северо-западный, 5-8 м/с. Температура ночью 17-19°, днем 26-28°.



По состоянию на 9:00 пятницы, 20 июля, температура воды в Черном и Азовском морях была 22-26°, в Днепре возле Киева 23°.

