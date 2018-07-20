Мировое соглашение с "Газпромом" невозможно – коммерческий директор "Нафтогаза"

"Мировое соглашение" "Нафтогаза Украины" с "Газпромом" возможно только по недавно поданным жалобам в Стокгольмский арбитраж и его условием является внесудебная уплата российским монополистом свыше $12 млрд компенсации, заявил коммерческий директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.



"Как мы сказали "Газпрому" на трехсторонней встрече, мировое соглашение в отношении уже принятых арбитражем решений не представляется возможным", – написал он на своей странице в Facebook в пятницу.



Ю.Витренко отметил, что кроме арбитражных процессов, по которым окончательное решение было принято, у НАК с "Газпромом" есть новые арбитражные процессы: российская компания требует расторгнуть или изменить текущие договоры, а "Нафтогаз" – компенсировать убытки из-за невыполнения "Газпромом" своих обязательств по контракту, в том числе с учетом решения арбитража.



Коммерческий директор НАК пояснил, что "Газпром" отказывается поставлять газ и пересматривать транзитный тариф, а также нарушает обязательства по поддержке определенного давление в газотранспортной системе на выходе в Украину.



"Сумма компенсации, которую мы требуем от "Газпрома" по новым арбитражным процессам уже превышает $12 млрд. Наши требования являются обоснованными, мы уверены в нашей юридической позиции. Если Газпром хочет "мировое соглашение" по этим новым арбитражным процессам, он может во внесудебном порядке уплатить нам эту компенсацию", – написал Ю.Витренко.

