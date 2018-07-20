Подозреваемые в отравлении Скрипалей сбежали из Британии - СМИ

Двое подозреваемых в отравлении экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии покинули Великобританию. Об этом в четверг, 19 июля, сообщает CNN со ссылкой на источник, близкий к расследованию.



По данным издания, пара покинула страну на борту коммерческого авиарейса. Отъезд подозреваемых удалось установить благодаря перехваченной британской базой на Кипре шифровке в Москву.



Пару идентифицировали при помощи камер видеонаблюдения.



Отмечается, что полиция использовала технологию распознавания лиц. Кадры с камер в британских аэропортах сопоставили с кадрами камер из Солсбери, где в начале марта были отравлены Скрипали.



Как сообщает CNN, подозреваемые путешествовали под вымышленными именами. При этом гражданство пары установить не удалось.

