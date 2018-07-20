В Киеве взорвались два автомобиля, принадлежащие одной семье

Утром пятницы, 20 июля, в Киеве на ул. Борщаговской, 10а взорвались два автомобиля. Оба авто принадлежали одной семье. Инцидент произошел между станцией метро Политехнический институт и Центральным ЗАГСом. Об этом сообщает ТСН.



Сперва свидетели услышали автомобильную сигнализацию, а затем один за другим прогремели два мощных взрыва. Хозяева авто утверждают, это кто-то сделал намеренно.



"По словам свидетелей, они сначала услышали автомобильную сигнализацию, а затем раздался мощный взрыв. После него прогремел еще один. По очереди сдетонировали два автомобиля, которые были припаркованы на обочине. Они выгорели дотла", – говорится в опубликованном сообщении. Причины взрыва автомобилей выясняют полицейские.

