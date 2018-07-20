Все жертвы ДТП в Николаевской области являются гражданами Беларуси – полиция

Полиция установила, что все люди, погибшие и получившие травмы в ДТП утром возле пгтКривое Озеро в Николаевской области, являются гражданами Республики Беларусь.



"Следователями установлены личности граждан, погибших и получивших травмы во время дорожно-транспортного происшествия, которое произошло сегодня, 20 июля, около 5:00 утра на 289 км автодороги Киев-Одесса неподалеку пгт Кривое Озеро. Все они являются гражданами Республики Беларусь", - сказано в сообщении пресс-службы областной полиции в пятницу.



Главное управление Нацполиции в Николаевской области организовало работу "горячей линии", по которой родственники могут позвонить и проверить, есть ли их близкие в списке –пострадавших по номеру: +38 (0512) -53-11-13.



Следователи полиции также проинформировали о происшествии Министерство иностранных дел Украины



В свою очередь пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз сообщил агентству "Интерфакс-Запад", что "посольство Беларуси в Украине работает в плотном контакте с местными властями и полицией". "Принимаются все необходимые меры", - добавил он.



Как сообщалось, утром в этот день в Николаевской области на трассе "Киев-Одесса" произошло ДТП, в результате которого погибли 5 человек и 12 были госпитализированы.

