Больше всего зерна у Украины купили Египет и Китай

Крупнейшими покупателями украинского зерна в прошлом маркетинговом году стали Египет, Китай, Испания, Индонезия и Нидерланды, передает УНН со ссылкой на Минагрополитики.



“По данным ДГФС в 2017/2018 маркетинговом году украинские аграрии поставили на внешние рынки 39,4 млн тонн зерновых культур на 6,4 млрд долларов. Крупнейшими покупателями украинского зерна в этот период стали Египет (на 724 млн долларов, 11,4%) Китай (на 594 млн долларов, 9,3%), Испания (на 459 млн долларов, 7,2%), Индонезия (на 375 млн долларов, 5,9%) и Нидерланды (на 348 млн долларов, 5,5 %)”, — сказано в сообщении.



В разрезе культур было экспортировано:



— кукурузы — 17,8 млн тонн на 2,86 млрд долларов (Китай — 16,4%, Египет — 13,6%, Нидерланды — 12,2%);

— пшеницы — 17,2 млн тонн на 2,83 млрд долларов (Индонезия — 13,3%, Египет — 11,8%, Бангладеш — 8,7%);

— ячменя — 4,3 млн тонн на 0,64 млрд долларов (Саудовская Аравия — 41,2%, Китай — 19,3%, Ливия — 6,6%).



Отмечается, что транспортировка 99% всех зерновых происходила морским транспортом (39 млн тонн). Больше всего отгрузили порты Черноморска (22%), Одессы (19%), Южного (19%) и Николаева (18%). Еще 306 тыс. тонн (0,8%) было экспортировано железнодорожным транспортом и почти 80 тыс. тонн (0,2%) — автомобильным.

