КНДР прогнулась под санкциями США

Экономика КНДР на фоне западных санкций в 2017 году показала спад после рекордного роста годом ранее. К таким выводам пришел Центробанк Южной Кореи, фрагменты отчета которого приводит Bloomberg.



Снижение ВВП Северной Кореи по итогам 2017 года составило 3,5 процента, подсчитали в Сеуле. Это самый большой спад за последние 20 лет, и он оказался особенно чувствительным после результатов 2016 года, когда экономика страны выросла на 3,9 процента.



Также упал и экспорт — на 37 процентов за год. В основном, за счет запрета на поставку за границу угля, железной руды, морепродуктов и текстиля — традиционно основных статей дохода КНДР. Стагнация продолжится, поскольку санкции, введенные в прошлом году, еще не обеспечили максимального эффекта, уверен южнокорейский Центробанк.



Показатель ВВП на душу населения, напротив, остался почти неизменным по сравнению с 2016 годом — 1,28 тысячи долларов против 1,3 тысячи. Это примерно 4,5 процента от уровня Южной Кореи.



«Северная Корея могла бы поддерживать нынешнее состояние, по крайней мере, один-два года, стимулируя внутреннее потребление. Но если санкции будут оставаться продолжительными, а импорт нефти будет по-прежнему уменьшаться, это в конечном итоге сильно повредит стране», — приводятся слова представителя Корейского банка развития.



Агентство передает, что проблемы в экономике предоставят дополнительный рычаг давления американскому президенту Дональду Трампу в переговорах с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.



Международные санкции в отношении КНДР впервые введены в 2006 году на уровне ООН. Наиболее серьезные ограничения в 2016 году установили США. Под них попадают любые люди или компании (необязательно американские), торгующие или сотрудничающие с Пхеньяном. Их активы на территории США блокируются. Из-за нарушения санкционного режима уже пострадал китайский производитель смартфонов ZTE, вынужденный на время приостановить свою деятельность в США. Параллельно ООН запретила экспортировать из Северной Кореи уголь, железо, свинец и морепродукты.

